Real vai a eleições em junho: Riquelme alerta para risco de venda do Real Madrid





Eleições a 7 de junho e Mourinho em 'stand by'





O Real Madrid vai ter em 7 de junho as primeiras eleições em 20 anos para a direção do clube, que serão disputadas pelo atual presidente, Florentino Pérez, e pelo empresário Enrique Riquelme, anunciou hoje a comissão eleitoral.









No mesmo dia, o líder 'blanco' foi questionado sobre a possibilidade de o português José Mourinho ser o próximo treinador do clube.



“Não estamos nessa fase do processo. Estamos focados em garantir que o Real Madrid continue a pertencer aos seus sócios. Preciso de pôr um fim a esta campanha absurda contra o Real Madrid. Nunca houve um Real Madrid mais glorioso na história. Fui eleito o melhor presidente da história do clube e da história de todos os clubes. Vou defender, não por mim, mas pela instituição", respondeu então Florentino Pérez.



Dias mais tarde, em 16 de maio, o próprio José Mourinho, atualmente treinador do Benfica, admitiu que o seu agente, Jorge Mendes, tem estado em conversações com responsáveis do Real Madrid.



O engenheiro e também empresário Florentino Pérez lidera o Real Madrid desde 2000, com uma interrupção entre 2006 e 2009, período durante o qual o clube conquistou, no futebol, vários títulos nacionais e internacionais, incluindo sete edições da Liga dos Campeões.



É agora desafiado pelo empresário Enrique Riquelme, que força assim a realização de um escrutínio para os órgãos de direção do clube pela primeira vez em 20 anos.



Riquelme, de 37 anos, é fundador e presidente do Grupo Cox, que opera no setor da energia.



(Com Lusa)



Pérez anunciou em 12 de maio que iria pedir a convocação de eleições para os órgãos diretivos do Real Madrid e que seria candidato, decisão tomada "porque se criou uma situação absurda para gerar uma corrente de opinião contra os interesses do Real Madrid e sobretudo contra mim”, afirmou na altura.No mesmo dia, o líder 'blanco' foi questionado sobre a possibilidade de o português José Mourinho ser o próximo treinador do clube.“Não estamos nessa fase do processo. Estamos focados em garantir que o Real Madrid continue a pertencer aos seus sócios. Preciso de pôr um fim a esta campanha absurda contra o Real Madrid. Nunca houve um Real Madrid mais glorioso na história. Fui eleito o melhor presidente da história do clube e da história de todos os clubes. Vou defender, não por mim, mas pela instituição", respondeu então Florentino Pérez.Dias mais tarde, em 16 de maio, o próprio José Mourinho, atualmente treinador do Benfica, admitiu que o seu agente, Jorge Mendes, tem estado em conversações com responsáveis do Real Madrid.O engenheiro e também empresário Florentino Pérez lidera o Real Madrid desde 2000, com uma interrupção entre 2006 e 2009, período durante o qual o clube conquistou, no futebol, vários títulos nacionais e internacionais, incluindo sete edições da Liga dos Campeões.É agora desafiado pelo empresário Enrique Riquelme, que força assim a realização de um escrutínio para os órgãos de direção do clube pela primeira vez em 20 anos.Riquelme, de 37 anos, é fundador e presidente do Grupo Cox, que opera no setor da energia.

Através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, o concorrente do atual presidente Florentino Pérez, de 79 anos, nas eleições antecipadas dos órgãos sociais do Real, esta tarde marcadas para 7 de junho, apresentou as razões que o levam a concorrer à presidência dos 'merengues'."Temos a obrigação de dar um passo à frente, de sermos os primeiros a fazê-lo com essa coragem e, sobretudo, vemos um risco muito grande de que estas sejam as últimas eleições do Real Madrid. É de conhecimento público, e eles têm dito isso em todas as oportunidades, que o clube será privatizado”, começou por dizer Riquelme.O candidato, de 37 anos, trabalhou para estar disponível para o Real Madrid "por senso de responsabilidade" e assegurou que sabe como enfrentar um grupo que não realiza eleições há 20 anos, numa altura em que o treinador português José Mourinho, do Benfica, tem sido associado a um eventual regresso aos ‘merengues’ 13 anos depois."O momento escolhido foi o que ele [Florentino Pérez] queria. Ele afirmou claramente que precisava de ser forçado a sair ou não sairia. Acho isso desrespeitoso", acrescentou.Por fim, dirigiu-se aos sócios do emblema mais titulado na Liga dos Campeões (15): "Hoje é um dia muito importante para o Real Madrid. Depois de 20 anos, as pessoas vão poder votar. Esta é uma candidatura que não é contra ninguém, é pelo Real Madrid. Legado e futuro, Enrique Riquelme".Em 2025/26, o Real encerrou a Liga no segundo lugar, com 86 pontos, a oito do bicampeão FC Barcelona, diante do qual perdeu na final da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita, por entre as eliminações nos ‘oitavos’ da Taça do Rei, frente ao Albacete, do segundo escalão, e nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, perante os alemães do Bayern Munique.Os ‘merengues’ fecharam uma época sem conquistas pela sexta vez no século XXI e estão sem treinador, face à saída de Álvaro Arbeloa, antigo defesa direito do clube, que foi promovido em janeiro da equipa secundária madridista para render Xabi Alonso, despedido ao fim de quase meio ano.