Real vence dérbi de Madrid e mantém comando

O dérbi da capital espanhola foi marcado pela eficácia da equipa do Real Madrid, que concretizou por duas vezes, pelo brasileiro Rodrygo, ao 18 minutos, e pelo uruguaio Federico Valverde, aos 36, nas duas primeiras oportunidades criadas.



Já perto do final do encontro, depois de João Félix ter sido substituído, situação que deixou o português visivelmente insatisfeito, o Atlético de Madrid reduziu para 2-1 por Mário Hermoso, aos 83 minutos, relançando o encontro.



Com a derrota frente ao rival Real Madrid, que lidera com 18 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o FC Barcelona, segundo, o Atlético de Madrid permanece na sétima posição, com 10.



O Bétis, com os portugueses Rui Silva e William Carvalho a titulares, venceu em casa por 2-1 o Girona, dando a volta à desvantagem imposta pelo golo de Arnaud Martínez, aos sete minutos, com um bis de Borja Iglésias, aos 15, de penálti, e 71.



Com os três pontos resgatados, o Bétis segue na terceira posição da liga espanhola, com 15 pontos, a um do FC Barcelona e a dois do líder Real Madrid, enquanto o Girona é 11.º classificado, com sete.



A Real Sociedad regressou aos triunfos com uma vitória por 2-1 na receção ao Espanyol, com golos do norueguês Alexander Sorloth, aos 17 minutos, e Brais Méndez, aos 29. O golo do Espanyol foi marcado por Edu Expósito, aos 19 minutos.



Com este triunfo, a Real Sociedad ascendeu ao oitavo lugar, com 10 pontos, em igualdade com o Atlético de Madrid, sétimo, enquanto o Espanyol segue na 17.ª posição, primeira acima da linha de despromoção, com quatro, tal como o Almeria (16.º) e o Valladolid (18.º).



O Getafe foi vencer por 2-0 em casa do Osasuna, reduzido a 10 unidades com a expulsão do argentino Ezequiel Ávila, aos 43 minutos, com golos de Juan Iglésias, aos 30, e do uruguaio Gaston Alvarez, aos 76, assistido pelo português Domingos Duarte.



Com os três pontos conquistados, o Getafe segue na 14.ª posição, com sete, enquanto o Osasuna caiu do quarto para o quinto posto, mantendo os mesmos 12, mas agora com apenas um de vantagem sobre o Villarreal.



Villarreal e Sevilha empataram a 1-1, com o antigo jogador do FC Porto Óliver Torres a marcar aos oito minutos para a equipa da Andaluzia e Alex Baena empatar para os da casa aos 51.