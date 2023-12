Rebecca Welch torna-se na primeira mulher a arbitrar um jogo de Liga inglesa

A Federação inglesa assinalou, através de um comunicado, o momento histórico que constitui a estreia de Rebecca Welch, de 40 anos, na Premier League, mas destacou também o facto de o árbitro Sam Allison ser o primeiro negro a dirigir um jogo da competição em 15 anos.



Rebecca Welch é árbitra desde 2010 e acumulou esse trabalho durante um período de tempo com o seu trabalho no Serviço Nacional de Saúde inglês (NHS), antes de optar por se dedicar à arbitragem a tempo inteiro.



Em janeiro passado já tinha feito história ao arbitrar uma partida do Championship, segunda divisão inglesa, e antes disso, em 2021, tinha apitado uma partida da quarta divisão entre o Harrogate Town e o Port Vale.



Em novembro, Welch alcançou outro marco ao atuar como quarto árbitro na partida da Premier League entre o Fulham e o Manchester United, além de ter dirigido jogos importantes da Superliga Feminina, nomeadamente as finais da Taça de Inglaterra feminina em 2017 e 2020, disputadas no Estádio de Wembley.



Allison, por sua vez, arbitrará a partida entre Sheffield United e Luton Town no ‘Boxing Day’, 26 de dezembro, um dos dias mais tradicionais do futebol inglês, tornando-se assim o primeiro árbitro negro da competição desde Uriah Rennie, que se reformou em 2008.



Em julho passado, a Federação inglesa comprometeu-se a contratar mais 50% de árbitros de origens “historicamente sub-representadas” até 2026.