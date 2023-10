Rebentamento de petardo para jogo na Grécia

O espanhol Juankar, do Panathinaikos, estava a fazer exercícios de aquecimento junto à linha lateral quando um projétil lançado da bancada caiu perto de si e explodiu junto ao relvado.O defesa, de 33 anos, foi assistido, retirado de maca e levado para um hospital, tendo os seus companheiros e elementos da equipa técnica recolhido de imediato ao balneário, após o incidente.O marcador do estádio Giorgios-Karaïskakis registava uma igualdade 1-1 no momento da interrupção. Após uma hora e meia de negociações, a partida foi definitivamente suspensa.O Olympiacos, líder do campeonato grego, com 19 pontos, recebia o grande rival Panathinaikos, quarto classificado, com 16, em jogo referente à oitava jornada da Superliga grega.