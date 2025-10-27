Futebol Internacional
Recreativo do Libolo vence 1.º de Maio de Benguela e recupera liderança do Girabola
O Recreativo do Libolo venceu hoje, com um golo de Quintas, aos 20 minutos, o 1.º de Maio de Benguela, na quinta jornada, e regressou à liderança do campeonato angolano de futebol.
O Wiliete de Benguela venceu na receção ao Sagrada Esperança por 3-1, com golos de Polaco, aos 38, Mule, aos 48, e Wiwi, aos 60, tendo Caranga marcada para os visitantes, aos 45+2.
Com esta vitória na quinta jornada, o Wiliete de Benguela subiu a terceiro, com nove pontos.
A Académica do Lobito venceu Bravos do Maquis por 1-0, após golo de Nelo, aos 34 minutos, enquanto o Luanda City venceu na receção ao Redonda FC, por 1-0.
