Reijnders assina pelo Manchester City

Reijnders, de 26 anos, passou as duas últimas temporadas no AC Milan, isto depois de ter iniciado a carreira no AZ Alkmaar.



Quando ainda alinhava no futebol holandês, o médio chegou a ser apontado ao Sporting, que na altura tinha como diretor desportivo Hugo Viana, cargo que o português ocupa agora no Manchester City.



De acordo com a imprensa britânica, a contratação de Reijnders terá custado, para já, 55 milhões de euros, mas o valor pode chegar aos 70.



Na última temporada, primeiro com Paulo Fonseca e depois com Sérgio Conceição, o internacional holandês apontou 15 golos e assinou cinco assistências em 54 jogos em todas as provas.



Em Manchester, Reijnders vai ser colega de equipa dos internacionais portugueses Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes e junta-se a Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Marcus Bettinelli (Chelsea) e Rayan Cherki (Lyon) no grupo de caras novas no plantel de Pep Guardiola.



Ao todo, segundo a imprensa local, o Manchester City ultrapassou os 150 milhões de euros em novas contratações.



Todos os novos jogadores podem representar o City no Mundial de clubes, que arranca no sábado, nos Estados Unidos.