Reims na final da Taça de França com o PSG

Duas vezes vencedor da Taça de França (1949/50 e 1957/58), o Reims regressa à final após 48 anos de ausência, tendo encontro marcado com o detentor do título e recordista de troféus (15) em 24 de maio, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.



Com o português Buta no banco – de onde não saiu -, a equipa da Ligue 1 adiantou-se logo aos 14 minutos, com o jovem nigeriano Hafiz Ibrahim, de apenas 19 anos, a estrear-se a marcar com as cores do Reims, após assistência de Mamadou Diakhon.



No Estádio Pierre de Coubertin, em Cannes, a equipa local, atual terceira classificada da Liga A do quarto escalão, conseguiu empatar aos 52 minutos.



Na primeira vez que chegou com algum perigo à baliza do Reims, o histórico clube francês viu o capitão Cheikh Ndoye cabecear para o golo, após canto cobrado por Cédric Gonçalves.



Mas uma distração da defesa do Cannes esteve na origem do 2-1: acabado de saltar do banco, o médio maltês Teddy Teuma aproveitou o erro da defensiva contrária para marcar o segundo golo dos visitantes, aos 58.



O Reims podia ter feito o terceiro, mas a falta de pontaria e o guarda-redes da casa Fabio Vanni impediram que a vitória do conjunto da primeira divisão francesa.



Depois de sobreviver aos penáltis frente ao Angers nos quartos de final, a equipa orientada por Samba Diawara avança agora para a final, onde encontrará o PSG, que, na terça-feira, afastou o ‘secundário’ Dunquerque, do treinador português Luís Castro, ao impor-se por 4-2, com reviravolta no marcador.