`Remontada` da Croácia contra a Colômbia





(Com Lusa)





Os ‘cafeteros’, que no Mundial deste ano defrontam Portugal na terceira e última jornada do Grupo K, em 27 de junho (madrugada de 28 em Portugal continental), estiveram a vencer a Croácia, com um golo madrugador de Jhon Arias, aos dois minutos, mas permitiram a reviravolta.Ainda na primeira parte, os croatas empataram também nos minutos iniciais, aos seis, por Vuskovic, com um remate de fora de área, a desviar num adversário e a entrar junto ao poste, e deram a volta ao marcador por Matanovic, após um canto, aos 42.Um pouco antes, aos 29 minutos, o avançado colombiano Luís Suárez, melhor marcador da I Liga portuguesa (24 golos), teve uma perdida clamorosa, ao deixar passar a bola por debaixo do pé quando estava sozinho na pequena área, no seguimento de um cruzamento da esquerda.Suárez, tal como o médio benfiquista Richard Ríos, foram titulares na Colômbia, saindo ambos aos 71 minutos.No Mundial, que tem início em 11 de junho e é coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá, a seleção portuguesa encontra a Colômbia, já depois de defrontar a República Democrática ou a Jamaica – a definir ainda no play-off intercontinental (17 junho) -, e o Uzbequistão (23).