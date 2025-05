`Remontada` do Barcelona e título à vista

Os catalães, que aos 14 minutos estavam a perder por 2-0, mas ao intervalo já venciam por 4-2, reforçaram a liderança da Liga espanhola após o clássico da 35.ª jornada, passando a dispor de sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo classificado, com apenas nove em disputa nas últimas três rondas.



A vitória sobre o maior rival ajudará o Barcelona a ultrapassar a eliminação que sofreu a meio da semana nas meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Inter Milão, e a festa do título poderá acontecer na quinta-feira, no estádio do Espanyol, em jogo da 36.ª ronda.



O Real Madrid parecia lançado para se desforrar das três derrotas sofridas esta época perante o Barcelona e reacender a luta pelo título com o ‘bis’ de Mbappé, aos cinco minutos, na marcação de uma grande penalidade cometida sobre si pelo guarda-redes Szczesny, e aos 14, na sequência de uma rápida desmarcação e de uma assistência do brasileiro Vinicius Júnior.



O ‘gás’ dos visitantes esgotou-se no primeiro quarto de hora, o que permitiu ao líder do campeonato não apenas virar o resultado para 4-2 ainda na primeira parte, como deixar o encontro – e a decisão do título – praticamente sentenciada a seu favor antes do intervalo.



O defesa Eric García reduziu aos 19 minutos, na sequência um canto, e Lamine Yamal restabeleceu o empate aos 32, com um colocado remate em arco, que começa a ser uma das imagens de marca do prodígio espanhol, antes de o brasileiro Raphinha ‘bisar’, aos 34 graças a mais uma assistência iluminada de Pedri, e aos 45, após um erro de palmatória de Lucas Vázquez.



Mbappé reacendeu a esperança dos ‘merengues’ aos 70 minutos, quando concretizou o ‘hat-trick’ após novo passe decisivo de Vinicius Júnior, mas, apesar das múltiplas ocasiões de golo (vários invalidados), maioritariamente para o Barcelona, o encontro chegou ao fim sem mais alterações no marcador.



O avançado francês subiu à liderança dos melhores marcadores da La Liga, com 27 golos, mais dois do que o polaco Robert Lewandowski, ponta de lança do Barcelona, que recuperou recentemente de lesão e voltou a ser substituído por Ferrán Torres, autor das assistências para três dos quatro tentos dos anfitriões.



No outro jogo disputado hoje, o Leganés ganhou algum alento na luta pela manutenção, ao vencer por 3-2 na receção ao Espanyol, subindo ao 16.º e penúltimo lugar, a um ponto Alavés, 15.º e primeira equipa acima da ‘zona vermelha’, que tem menos um jogo realizado.