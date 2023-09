Renato Paiva demite-se do cargo de treinador do Bahia

”, indicou o clube brasileiro na sua página oficial.Renato Paiva tinha sido anunciado como treinador do Bahia no início de dezembro do último ano, orientando a equipa em 51 jogos, com 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas, num percurso em que conquistou o título estadual.Antes, o treinador português orientou os equatorianos do Independiente del Valle e os mexicanos do Club León, depois de uma carreira em que esteve sempre ligado à formação do Benfica.O Brasileirão mantém ainda cinco treinadores portugueses em funções, nomeadamente Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Bragantino), Bruno Lage (Botafogo), Armando Evangelista (Góias) e António Oliveira (Cuiabá).