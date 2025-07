Renato Paiva estreia-se com empate no Fortaleza que vinha de oito derrotas

Marinho, aos 29 minutos, colocou os anfitriões na frente, contudo, Rodrigo, aos 80, restabeleceu o empate.



Com este resultado, o Fortaleza continua em penúltimo, com somente 11 pontos em 14 jogos, a apenas um do 16.º, primeiro lugar acima da zna de descida.



Já o Bahia segue em quarto, com 25, podendo ser superado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, quinto, com 23, mas menos dois encontros, e igualado pelo Botafogo, com 22.



O Botafogo era precisamente a equipa de Renato Paiva até há duas semanas, sendo despedido após o campeão brasileiro ter sido afastado no Mundial de clubes pelos palmeirenses.