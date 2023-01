Renato Paiva estreia-se no Bahia com uma vitória

No primeiro encontro ao leme do recém-promovido ao Brasileirão, Ricardo Goulart colocou a equipa do luso na frente do marcador à passagem do minuto 34, por intermédio de Ricardo Goulart, e ainda antes do tempo de descanso Rezende (38) ampliou a vantagem para 2-0.No segundo tempo, Biel anotou o terceiro dos locais, aos 71 minutos, mas o encontro na Arena Fonte Nova, em Salvador, não terminou sem que o Juazeirense encurtasse distâncias, aos 76, por Kesley.No domingo, o Bahia visita o campo do Jacuipense, em jogo da segunda jornada da prova baiana.No Brasileirão, além de Renato Paiva, outros seis técnicos lusos comandam equipas do principal escalão, casos de Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino) e Ivo Vieira (Cuiabá), ambos estreantes, Vítor Pereira (Flamengo) e António Oliveira (Coritiba), que trocaram de clube, Luís Castro (Botafogo) e o atual campeão Abel Ferreira (Palmeiras).