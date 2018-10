Renato Sanches é titular e falha penálti, mas Bayern segue em frente na Taça

Lusa Comentários 30 Out, 2018, 22:28 | Futebol Internacional

O internacional português tem sido utilizado nos últimos jogos da Bundesliga pelo técnico croata Niko Kovac, mas sempre a entrar no decorrer dos mesmos, mas hoje decidiu dar-lhe a tituaridade e até lhe confiou a marcação de um penálti, aos 23 minutos, que este falharia ao rematar com estrondo à barra.



No entanto, Renato Sanches esteve na origem do primeiro golo do Bayern, logo aos oito minutos, numa desmarcação nas costas da defesa adversária e uma receção de primeira a endossar a bola para a entrada da pequena área, onde surgiu o ponta de lança Sandro Wagner a finalizar.



O segundo golo dos bávaros surgiu aos 13 minutos, por Thomas Muller, e o golo de honra dos locais foi marcado por Linus Meyer, aos 49 minutos.



Dos outros jogos de hoje da terceira eliminatória, o único que teve prolongamento foi o Augsburgo-Mainz, que terminou com a vitória da equipa da casa por 3-2, após um empate a dois golos no final do tempo regulamentar.



Não foi, porém, o único a colocar frente a frente duas equipas da Bundesliga, visto que o Hannover foi derrotado em casa pelo Wolfsburgo, por 2-0.



De resto, as equipas da I Liga alemã acabaram por se impor a adversários de escalões inferiores, como foram os casos do Hertha de Berlim e do Dusseldorf, que venceram fora o Darmstad e Ulm, ambos por 2-0.



A segunda eliminatória prossegue na quarta-feira com mais oito jogos, com destaque para o Leipzig-Hoffenheim e o Borússia Moechengladbach-Bayer Leverkusen.