Futebol Internacional
Renato Sanches perto de reforçar clube da liga espanhola
O Getafe poderá ser o próximo destino de Renato Sanches. O internacional português é um jogador livre desde a rescisão de contrato com o PSG. A informação está a ser avançada pela imprensa francesa.
De acordo com o portal francês Foot Mercato, o médio de 29 estará em negociações avançadas com emblema espanhol, atual 15.º classificado da La Liga.
A ser concretizada, a contratação marca a estreia do jogador no campeonato espanhol.
Formado no Benfica e considerado o Golden Boy de 2016, Renato Sanches representou as cores do Bayern Munique, Lille e PSG.
Com dificuldades em conquistar um lugar no plantel dos parisientes, nos últimos anos esteve cedido aos italianos da Roma, ao Panathinaikos e regressou à Luz em 2024/25.
A ser concretizada, a contratação marca a estreia do jogador no campeonato espanhol.
Formado no Benfica e considerado o Golden Boy de 2016, Renato Sanches representou as cores do Bayern Munique, Lille e PSG.
Com dificuldades em conquistar um lugar no plantel dos parisientes, nos últimos anos esteve cedido aos italianos da Roma, ao Panathinaikos e regressou à Luz em 2024/25.
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