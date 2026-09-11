Renato Sanches perto de reforçar clube da liga espanhola



Formado no Benfica e considerado o Golden Boy de 2016, Renato Sanches representou as cores do Bayern Munique, Lille e PSG.



Com dificuldades em conquistar um lugar no plantel dos parisientes, nos últimos anos esteve cedido aos italianos da Roma, ao Panathinaikos e regressou à Luz em 2024/25.



De acordo com o portal francês Foot Mercato, o médio de 29 estará em negociações avançadas com emblema espanhol, atual 15.º classificado da La Liga.A ser concretizada, a contratação marca a estreia do jogador no campeonato espanhol.