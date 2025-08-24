Renato Sanches reencontra Rui Vitória no Panathinaikos

Depois de uma temporada marcada por lesões ao serviço do Benfica, o médio português, de 28 anos, reencontra agora Rui Vitória, técnico com quem trabalhou na sua estreia no clube da Luz, na temporada de 2015/2016, agora aos comandos do clube da primeira divisão do futebol grego.



Formado no Benfica e campeão europeu com Portugal em 2016, Renato Sanches tem tido a carreira marcada por recorrentes lesões físicas e segue assim, depois de passagens por Bayern de Munique, Swansea, Lille, PSG e Roma, para o seu sétimo clube.

