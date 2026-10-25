Futebol Internacional
Rennes no comando em França
O Rennes venceu o Estrasburgo por 3-0, na oitava jornada da liga francesa, e ascendeu à liderança, com 16 pontos, enquanto o Marselha bateu o Le Havre, por 4-3.
No Roazhon Park, em Rennes, Boulaye Dia inaugurou o marcador, aos 34 minutos, com Sebastian Szymanski a ampliar a vantagem, aos 41, e a ‘bisar’, aos 61, fixando o resultado final.
O Estrasburgo, orientado pelo português Hugo Oliveira, caiu para o 16.º lugar, com sete pontos, ocupando uma posição de acesso ao play-off de permanência.
Em Marselha, a equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de CJ Egan-Riley, aos cinco minutos, e Timothy Weah, aos 33.
Igor Paixão, aos 50, e Himad Abdelli, aos 55, ampliaram a vantagem para 4-0, mas o Le Havre reagiu na reta final e reduziu para apenas um golo de diferença, através de golos de Josh Maja (77, de grande penalidade, e 89), e Lamine N'Diaye (86).
Com o triunfo, o Marselha subiu ao oitavo lugar, com 12 pontos, enquanto o Le Havre continua sem vencer, no último posto, com apenas dois pontos.
Nos restantes encontros de hoje, Auxerre e Le Mans empataram 1-1, com golos de Lucas Buadés, aos 48 minutos, e Cameron Archer, aos 56. O Auxerre ocupa o 12.º lugar, com 10 pontos, e o Le Mans é 15.º, com sete.
Angers e Lorient empataram sem golos, resultado que deixa os anfitriões no 14.º lugar, com oito pontos, e o Lorient no nono, com 12. Também Toulouse e Troyes terminaram sem golos, mantendo-se os primeiros no 11.º lugar, com 10 pontos, e os segundos na 17.ª posição, com cinco.
Antes, Mónaco e Lille empataram 1-1, permitindo ao Rennes assumir a liderança isolada da Ligue1.
Lille e Mónaco ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente, com 15 pontos, mas podem ser ultrapassados pelo Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, ou pelo Paris Saint-Germain, ambos com 14 pontos e que se defrontam na segunda-feira.
O Estrasburgo, orientado pelo português Hugo Oliveira, caiu para o 16.º lugar, com sete pontos, ocupando uma posição de acesso ao play-off de permanência.
Em Marselha, a equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de CJ Egan-Riley, aos cinco minutos, e Timothy Weah, aos 33.
Igor Paixão, aos 50, e Himad Abdelli, aos 55, ampliaram a vantagem para 4-0, mas o Le Havre reagiu na reta final e reduziu para apenas um golo de diferença, através de golos de Josh Maja (77, de grande penalidade, e 89), e Lamine N'Diaye (86).
Com o triunfo, o Marselha subiu ao oitavo lugar, com 12 pontos, enquanto o Le Havre continua sem vencer, no último posto, com apenas dois pontos.
Nos restantes encontros de hoje, Auxerre e Le Mans empataram 1-1, com golos de Lucas Buadés, aos 48 minutos, e Cameron Archer, aos 56. O Auxerre ocupa o 12.º lugar, com 10 pontos, e o Le Mans é 15.º, com sete.
Angers e Lorient empataram sem golos, resultado que deixa os anfitriões no 14.º lugar, com oito pontos, e o Lorient no nono, com 12. Também Toulouse e Troyes terminaram sem golos, mantendo-se os primeiros no 11.º lugar, com 10 pontos, e os segundos na 17.ª posição, com cinco.
Antes, Mónaco e Lille empataram 1-1, permitindo ao Rennes assumir a liderança isolada da Ligue1.
Lille e Mónaco ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente, com 15 pontos, mas podem ser ultrapassados pelo Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, ou pelo Paris Saint-Germain, ambos com 14 pontos e que se defrontam na segunda-feira.
(Com Lusa)