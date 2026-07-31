República Checa anuncia primeiro selecionador estrangeiro





(Com Lusa)





Santi Denia, de 52 anos, sucede ao checo Miroslav Koubek, que abandonou o cargo em 29 de junho, após a eliminação da República Checa na primeira fase do Mundial2026, ao terminar no último lugar do Grupo A, atrás do México (coorganizador do torneio, em conjunto com Estados Unidos e Canadá), África do Sul e Coreia do Sul.O treinador, cuja carreira está intimamente ligada a Luis de la Fuente, atual selecionador de Espanha, recente vencedora do Mundial2026, conduziu a seleção espanhola à conquista do título olímpico em Paris2024, depois de também se ter sagrado campeão europeu de sub-17, em 2017, e sub-19, em 2019.A Espanha será, precisamente, um dos adversários da República Checa na Liga das Nações A – da qual Portugal é o detentor do troféu -, no Grupo 3 da edição de 2026/27, em conjunto com a Inglaterra e a Croácia.