Revista Desportiva da Semana

- O campeonato nacional… parou (!) Foi tempo de seleções, os “AA” e os Sub-21 estiveram em acção.- Começou a fase de apuramento europeia para o Mundial 2022 no Qatar. Portugal entrou a vencer mas sem convencer! Ganhámos 1-0 ao Azerbaijão com um auto golo! Depois fomos prejudicados com a Sérvia, e empatámos 2-2. Por fim uma vitória tranquila (3-1 ao Luxemburgo). 3 jogos – 2 vitórias e 1 empate.- Já os Sub-21 começaram muito bem a fase final do Euro2021, e logo com 3 vitórias em 3 jogos! Croácia, Inglaterra e Suíça foram “atropeladas” pela qualidade de jogo da equipa das quinas. 6 golos marcados e 0 golos sofridos. Segue-se a Itália nos quartos de final em 31 de Maio.- Na CAN as coisas mudaram e deixaram de fora os tradicionais Angola e Moçambique e em contrapartida estarão na CAN2022 Cabo Verde e Guiné-Bissau!- O País de Gales foi o vencedor do torneio das 6 nações em râguebi. A França não conseguiu vencer em casa a Escócia, dando o título aos galeses.- A equipa feminina de râguebi do Sporting tornou-se campeã nacional pela 5.ª época consecutiva. Derrotaram na final do campeonato o Benfica (11-8).- No futsal o Sporting venceu a Taça da Liga, em masculinos, vitória por 6-2 ao Benfica. Foi a 3.ª Taça da Liga conquistada pelos "leões". Já em femininos venceu o Benfica, derrotando na final, por 4-2, o Nun’Álvares.- Começaram os grandes prémios de F1 e MOTO GP. Hamilton continua a acelerar e venceu o 1.º grande prémio deste ano, o seu 96.º (!). Nas motos venceu Maverick Vinales. Miguel Oliveira terminou a 1.ª corrida em 13.º lugar.- Dos motores para os pedais, na volta à Cataluna o vencedor foi Adam Yates. João Almeida terminou no 7º lugar- No atletismo realizaram-se os nacionais de pista coberta em Pombal, Sporting foi o grande vencedor, ganhou em masculinos e femininos.- No golfe, a saga continua no PGA TOUR. Ninguém consegue vencer 2 troféus! 14 provas do PGA e 14 vencedores diferentes, desta feita foi Joel Dahmen que venceu o torneio do Corales Puntacana.- Reiniciou-se (3 meses depois) o mundial de surf. Frederico Morais está presente na 2.ª ronda do Rip Curl de Newcastle na Austrália.- No ciclismo o Tour confirmou que a edição de 2023 vai ter partida em Bilbau. Pela 2.ª vez a prova vai partir do País Basco, depois de em 1992 ter saído de San Sebastian.- Rochele Nunes (78kg). Foi medalha de prata no Grand Slam de Tbilisi em judo.- O português Neemias Queta (21 anos) vai estar presente este ano no "draft" da NBA.- Russell Westbrook passou a ser o jogador com mais triplos duplos na história dos Wizards. Chegou ao clube esta época e já bateu o recorde de Darrell Walker, que tinha 15 triplos duplos (em 251 jogos). Westbrook precisou de 38 jogos para fazer … 16 (!)- Canadá -11 Ilhas Caimão-0 . Foi a maior vitória de sempre da seleção canadiana.- A Alemanha voltou a perder um jogo em casa em jogos da fase de qualificação para mundiais de futebol… 19 anos e meio depois. A última derrota tinha sido frente à Inglaterra em 2001. Foram 35 jogos sem derrotas em casa. Agora a Macedónia do Norte veio e quebrou esta estatística (vencendo em solo alemão por 1-2).- Naomi Osaka (n.º 2 mundial) foi derrotada pela 1.ª vez nos últimos 14 meses. Vinha com 23 vitórias consecutivas (!). Perdeu no WTA de Miami 1000 com a grega Maria Sakkari.

- Portugal ficou no grupo B, com Dinamarca (campeão Mundial), Suécia (vice campeão Mundial), Baharem (campeão asiático), Egipto (campeão africano) e Japão (anfitrião.