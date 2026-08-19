Ricardo Horta fora dos relvados entre duas a três semanas

O internacional português de 31 anos lesionou-se diante dos bielorrussos do Dínamo Minsk, na quinta-feira, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, e após a realização de exames complementares foi detetada a lesão muscular.



O jogador, melhor marcador da equipa, com três golos, falha desde já o jogo de quinta-feira, na receção aos austríacos do Áustria de Viena, da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.