Ricardo Horta quer Sporting de Braga a fazer um grande jogo com final em mente

“Sinto a equipa bem, muito motivada para disputar esta meia-final. Todos sabemos a importância deste jogo e da eliminatória, de estar uma equipa portuguesa numa meia-final europeia. Estamos um bocado ansiosos para que a hora do jogo chegue e para mostrarmos a nossa qualidade em campo e para fazer um grande jogo”, disse na conferência de imprensa de antevisão.



O internacional português considerou que o Friburgo “é uma equipa completamente diferente do Betis”, equipa espanhola que os bracarenses eliminaram nos ‘quartos’.



“São mais altos, mais fortes, mais competitivos, diria, mas estamos preparados para isso. É um objetivo chegar à final da Liga Europa, queremos fazer um jogo de qualidade e com muita personalidade para obter um grande resultado que nos permita depois chegar à final”, disse.



O apoio dos adeptos pode ser essencial na quinta-feira e o jogador disse sentir que “o clube a cidade estão imbuídos de um espírito coletivo” que pode ajudar a chegar à final.



“Sentimos isso dentro de campo e na nossa vida pessoal, sentimos essa força e esta união que nos vai dar essa passagem”, afirmou.



A cumprir a 10.ª temporada consecutiva nos minhotos, Ricardo Horta, de 31 anos, que detém os máximos de jogos e golos do Sporting de Braga, assumiu também sentir “’borboletas’”, mas frisou que isso é algo que acontece antes de qualquer jogo, “uma ansiedade positiva”, detalhou.



“É a primeira vez que vou disputar uma meia-final europeia, mas vai ser um jogo igual a qualquer noutro no sentido em que quero mostrar o meu futebol e ajudar a equipa a ganhar”, disse.



A envolvência e antigos testemunhos de antigos jogadores que disputaram a final de 2011, com o FC Porto (derrota por 1-0), ajudam a perceber o “momento histórico: queremos repetir esse feito, são momentos e histórias diferentes, e queremos que o resultado final seja diferente”.



Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.