Ricardo Quaresma pode trocar o Besiktas pelo Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Ago, 2018, 12:48 / atualizado em 14 Ago, 2018, 12:49 | Futebol Internacional

O internacional português perdeu espaço na equipa principal, não tem sido titular no início de época, sente-se preterido e por isso a saída é uma forte possibilidade como conta o jornalista da Antena 1 Nuno Matos que avança ainda que o Sporting poderá ser o destino do jogador por uma verba a rondar os quatro milhões de euros.





Quaresma representa o Besiktas desde 2015, depois de já por lá ter passado entre 2010 e 2013.

Dia de jogo da "Champions" em Istambul



Recorde-se que no último mês de junho de acordo com o jornal turco Fanatik, o português, de 34 anos, era apontado à superliga chinesa.Na altura o jornal turco revelava que o Guangzhou Evergrande, clube onde está Anderson Talisca por empréstimo do Benfica, acenava ao extremo português com um contrato de duas temporadas no valor de seis milhões de euros limpos por cada uma.Mas esta terça-feira, em Istambul, a equipa principal de futebol do Benfica defronta a formação turca do Fenerbahçe, em jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Na 1.ª mão os encarnados venceram por 1-0 no Estádio da Luz.O jogo tem o início marcado para as 19h00, no Estádio Sukru Saraçoglu e terá como árbitro o esloveno Slavko Vincic.É previsível que Rui Vitória mantenha a equipa que utilizou nos últimos dois jogos, como adianta o Nuno Matos.O desafio terá relato na Antena 1 com o relato do Nuno Matos e comentários de Vítor Martins numa emissão desportiva conduzida por Paulo Sérgio.