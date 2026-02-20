Ricardo Sá Pinto deixa comando técnico dos iranianos do Esteghlal

“O Esteghlal gostaria de agradecer a Ricardo Sá Pinto, antigo treinador da equipa principal, e anunciar que a colaboração chegou ao fim”, refere o clube, em comunicado.



O Esteghlal foi eliminado da Liga dos Campeões 2 asiática nos oitavos de final e no campeonato segue na terceira posição, com os mesmos 35 pontos do Tractor, segundo, e a um do líder Gol Gohar, que tem mais dois jogos.



“Os resultados alcançados não estavam à altura do Esteghlal. A eliminação das competições asiáticas, que era uma prioridade para a temporada, levou à insatisfação dos adeptos e da direção do clube, e não havia perspetivas claras de melhoria nos jogos domésticos restantes”, acrescenta o documento.



O clube iraniano frisa ainda que existiram alguns “problemas de comunicação” que causaram “conflitos com a direção” do clube, o que “dificultou a sua continuidade”.



Termina assim a segunda passagem de Ricardo Sá Pinto pelo clube, que já tinha orientado em 2022/23, depois de ser apresentado em julho de 2025 como o novo treinador.



Esta segunda passagem foi conturbada para o técnico luso, de 53 anos, que foi o único estrangeiro do clube a permanecer no país num período de vários problemas políticos e sociais.



A juntar-se a toda a situação no país, existiam ainda salários e prémios de jogo em atraso e falta de condições de trabalho no clube.



Sá Pinto, depois de terminar a carreira de jogador, já orientou clubes como o Sporting, Belenenses, Sporting de Braga ou Moreirense, para além de diversos no estrangeiro, casos de Apoel, Raja Casablanca, Legia Varsóvia ou Standard Liège, entre outros.

