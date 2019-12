Ricardo Sá Pinto quer ganhar apesar de apuramento já estar garantido

Os minhotos, que lideram o grupo, com 11 pontos, garantiram a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa após o empate caseiro 3-3 da jornada anterior, com o Wolverhampton, que também segue para essa fase, faltando apenas definir qual das equipas termina em primeiro lugar.



"Apesar de já estar decidido em termos de passagem à fase seguinte, e esse era o objetivo criado depois do inicial, que era entrar na fase de grupos, há outros aliciantes [para o jogo de quinta-feira]. É um jogo de grande responsabilidade, porque temos que dignificar o clube, é uma oportunidade de fazer história e queremos logicamente lutar pela vitória", disse o treinador na antevisão da sexta e última ronda do grupo K.



Ricardo Sá Pinto admitiu que vai fazer algumas alterações no 'onze', para o qual não conta com Wallace, Claudemir e Hassan, devido a lesão, e Sequeira, por opção.



"Estamos outra vez num ciclo mais exigente, este é o segundo de cinco jogos, e provavelmente poderá haver algumas alterações para dar oportunidade a jogadores, para poderem divertirem-se e desfrutar desta competição, mas quem entrar amanhã [quinta-feira], tem que entrar focado para poder termos um resultado positivo", disse.



Ricardo Sá Pinto frisou que "todos os jogos são importantes", mas até ao Wolverhampton não podia "pensar de outra forma".



"Agora temos que saber gerir, já temos 34 jogos [26 oficiais], há muitas equipas que fazem isso num ano todo, mais dois ou três jogos, tem sido muito exigente a nível físico e psicológico. Além disso, há jogadores que merecem e estão a trabalhar arduamente há vários meses à espera de poderem ajudar", detalhou.



O técnico considera ainda que o bom percurso da equipa na competição "não aumenta a responsabilidade para a próxima fase".



"Não, porque nos superámos. Agora, temos que nos divertir com responsabilidade, aproveitar as oportunidades que criámos com a nossa superação e não vamos entregar nada a ninguém na próxima fase, vamos encará-la da mesma forma que até aqui, com a mesma responsabilidade, seriedade e ambição. Se pudermos ir mais longe, tudo iremos fazer por isso", disse.



Sporting de Braga, líder do grupo K, com 11 pontos, e Slovan Bratislvava, terceiro, com quatro, defrontam-se a partir das 20:00, no Estádio Narodny, em Bratislava, jogo que será arbitrado pelo polaco Pawel Gil.