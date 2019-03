Rinus Michels melhor treinador de sempre para a France Football, Mourinho em 13.º

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 17:33 | Futebol Internacional

O antigo técnico do Ajax e do FC Barcelona, criador do ‘futebol total’, superou nomes como o britânico Alex Ferguson, o italiano Arrigo Sacchi, o compatriota Johan Cruyff e o espanhol Pepe Guardiola, o único que continua em atividade e que completa o ‘top 5’.



Michels, que faleceu em 2005, após conquistar títulos na Holanda, Espanha e Alemanha, assumiria os destinos da seleção do seu país, na qual teve como principal executante o avançado Johan Cruyff, que se tornou o seu maior discípulo.



Em 1999, a FIFA tinha-o nomeado como o melhor treinador do século XX, reconhecendo o domínio e beleza do futebol holandês, nomeadamente na década de 1970, quando foi finalista dos Mundiais de 1974 e 1978, este sem Michels, sendo que mais tarde, em 1988, sagrou-se campeã da Europa.



José Mourinho foi campeão europeu pelo FC Porto, em 2004, e pelo Inter Milão, em 2010, tendo conquistado campeonatos em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha.



De todos, o italiano Giovanni Trapattoni (12.º) é o mais bem classificado a ter treinado em Portugal, seguido de Mourinho (13.º), do húngaro Bela Guttmann (20.º), do inglês Bobby Robson (39.º) e do croata Tomislav Ivic (42.º).



Como critérios da eleição foram tidos em conta o número de troféus ganhos, a influência no jogo e a personalidade, bem como a duração e o impacto das respetivas carreiras.



Lista dos melhores treinadores da revista France Football:



1. Rinus Michels, Holanda.



2. Alex Fergusson, Escócia.



3. Arrigo Sachi, Itália.



4. Johan Cruyff, Holanda.



5. Pep Guardiola, Espanha.



6. Valeri Lobanovski, Ucrânia/União Soviética.



7. Helenio Herrera, Argentina/França.



8. Carlo Ancelotti, Itália.



9. Ernst Happel, Áustria.



10. Bill Shankly, Escócia.



(...)



12. Giovanni Trapattoni, Itália.



13. José Mourinho, Portugal.



20. Bela Guttmann, Hungria.



39. Bobby Robson, Inglaterra.



42. Tomislav Ivic, Jugoslávia/Croácia.