Rio de Janeiro quer organizar Mundial de clubes deste ano

“Estamos a trabalhar nisso. É a vontade do Rio, já que o Japão desistiu (...) seria muito interessante trazê-la para o Rio”, revelou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nas redes sociais.



De acordo com Paes, o seu governo já contactou a Federação Brasileira de Futebol e "outros líderes" para que a cidade do Rio receba a competição.



“Existem ligações, contactos com a FIFA, mas não é fácil porque parece existir vontade de organizar esta competição na Ásia”, acrescentou.



Além do Rio de Janeiro, também a Árica do Sul manifestou interesse em acolher a prova, que o Japão abdicou de organizar entre 09 e 19 de dezembro.