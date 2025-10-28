Rio Ferdinand. "Amorim está a jogar roleta-russa com o seu emprego"

Noutra análise, apontou a falta de capacidade física do plantel como um problema, acrescentando, e ao mesmo tempo sugerindo, que o técnico precisaria de encontrar jogadores com as capacidades não só táticas, mas também físicas, para lidar com a intensidade da Premier League.





Recentemente no seu último podcast, da passada segunda-feira, Ferdinand afirmou que Amorim estava a "jogar roleta-russa com o seu emprego" devido à persistência no sistema tático.No entanto, admitiu que admira a teimosia e a atitude desafiante do técnico. Com a equipa a somar vitórias, após uma série de três consecutivas, Ferdinand disse que não acha que Amorim tenha mudado drasticamente, mas sim que "apenas se ajustou um pouco".Noutras ocasiões, Ferdinand tem sido mais crítico em relação à forma como a equipa estava a ser moldada em campo, chegando a dizer que as táticas de ataque "não são ciência espacial" e sugerindo que os jogadores voltassem a jogar no sistema 4-2-3-1.Por fim, Ferdinand vaticinou que daqui a seis meses "podemos ter o Manchester United terminar nos lugares de Champions".