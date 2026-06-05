Riquelme quer Klopp no banco do Real Madrid

A escolha de Klopp surge também como uma resposta direta à candidatura de Florentino Pérez, que tem apresentado José Mourinho como o rosto do seu projeto desportivo.





O duelo eleitoral promete assim colocar frente a frente duas visões distintas para o futuro do clube. Mourinho do lado de Florentino e Klopp do lado de Riquelme.

Depois de já ter prometido reforços sonantes como Erling Haaland e Rodri, Riquelme revelou que o antigo treinador do Liverpool é o homem escolhido para liderar um novo projeto desportivo em Madrid. Segundo o candidato, o primeiro contacto formal será efetuado por Raúl González, apontado para diretor desportivo da sua estrutura.Klopp encontra-se atualmente ligado ao universo Red Bull como diretor global de futebol e já afirmou em várias ocasiões que não pretende regressar de imediato ao banco de suplentes. Ainda assim, Riquelme acredita que o desafio de comandar o Real Madrid poderá convencer o técnico alemão a reconsiderar a sua posição.