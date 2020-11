Rivais egípcios Al-Ahly e Zamalek em inédita final

Os dois rivais da capital egípcia totalizavam, em conjunto, 19 presenças no duelo pelo título africano, mas nunca se tinham encontrado na final, que será a 13.ª do Al-Ahly, em busca do nono título, e a oitava do Zamalek, à procura do sexto.Mesmo com menos público, está garantida a emoção para a final 24 na "era Champions", iniciada em 1977, que será a primeira entre equipas do mesmo país e a segunda decidida em apenas um jogo, replicando a edição inaugural (1964/65).





Algo que poderá afetar a final e as escolhas dos treinadores são as infeções pelo novo coronavírus, sendo que, nos últimos dias, El-Wensh, do Zamalek, deu positivo, tal como Saleh Gomaa, Mahmoud Kahraba e Walid Soliman, no Al-Ahly.