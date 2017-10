Robben anuncia fim da sua carreira na seleção da Holanda

Lusa 10 Out, 2017, 22:42 | Futebol Internacional

Robben, de 33 anos, anunciou a sua decisão após marcar os dois golos da vitória por 2-0 da Holanda sobre a Suécia, insuficiente para a sua equipa se apurar para a competição do próximo ano.



O jogador holandês estreou-se na seleção holandesa frente a Portugal, em 2003, tendo alinhado 96 vezes pela equipa nacional do seu país, marcando 37 golos.



Robben é o último dos ‘quatro grandes’, que participaram na final do Mundial2010, juntamente com Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder e Robin van Persie, a anunciar a sua retirada da seleção.