Robbie Keane é o novo treinador do Maccabi Telavive

Keane, histórico ex-avançado da República da Irlanda com o maior número de internacionalizações (146) e golos (68) pelo seu país, assinou um contrato de duas temporadas com o Maccabi Telavive, sucedendo assim ao espanhol Aitor Karanka, que foi afastado do clube depois de ter terminado a última temporada no terceiro lugar do campeonato israelita.O antigo jogador irlandês fechou a última época como adjunto do Leeds United - equipa que foi despromovida da Premier League -, cargo que também ocupou anteriormente na seleção da República da Irlanda e também no Middlesbrough.O lateral português André Geraldes atuou no emblema israelita nas últimas quatro temporadas, mas, de acordo com a imprensa, não continuará no clube, devendo rumar ao Casa Pia.