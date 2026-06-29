Robert Lewandowski deixa FC Barcelona e ruma aos Chigago Fire

“Desde o primeiro dia em que me encontrei com Joe Mansueto (dono do Chicago Fire), propusemo-nos a construir um clube de classe mundial que inspira grandeza, une Chicago e ganha campeonatos. O Robert personifica esses valores e representa os padrões que esta cidade merece: um campeão e um lutador”, congratulou-se o treinador Gregg Berhalter.



Na nova aventura da MLS, o internacional polaco de 37 anos vai jogar com os portugueses André Franco e Leonardo Barroso.



Robert Lewandowski vai ter a primeira experiencia fora da Europa, numa carreira em que deixou o Lech Poznan rumo ao futebol alemão onde representou o Borussia Dortmund (2010-2014) e Bayern Munique (2014-2022), antes de se mudar para o Espanha para alinhar pelo FC Barcelona (2022-2026).



O avançado eleito o melhor jogador do Mundo da FIFA em 2020 e 2021 venceu uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes, tudo pelo Bayern Munique.



Lewandowski é o terceiro melhor marcador da Liga dos Campeões, com 109 golos, apenas superado por Cristiano Ronaldo, com 140, e Lionel Messi, com 129.



Pela seleção a Polónia tem o recorde de 89 golos nos 167 jogos que disputou.



