Robert Lewandowski FIFA The Best 2020

Lewandowski era apontado como o favorito a arrecadar o troféu. O ponta-de-lança, de 32 anos, ajudou o Bayern de Munique a vencer a última edição da Liga dos Campeões, foi o melhor marcador dessa prova e ainda foi eleito, em outubro, o melhor jogador do ano para a UEFA.



Ronaldo conta com cinco troféus do género no currículo (2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/17) e o argentino do FC Barcelona foi distinguido por seis momentos, sendo o mais premiado entre os futebolistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019).





Outros Prémios:





Jürgen Klopp é o vencedor do prémio de Treinador do Ano.







Melhor guarda-redes - Manuel Neuer, Ale (Bayern Munique).







O internacional português Cristiano Ronaldo integrou o melhor '11' masculino FIFPRO;





Equipa do ano FIFA/FIFPro



Guarda-redes: Alisson Becker, Bra (Liverpool).



Defesas: Trent Alexander-Arnold, Ing (Liverpool), Virgil van Dijk, Hol (Liverpool) Sergio Ramos, Esp (Real Madrid) e Alphonso Davies, Can (Bayern Munique).



Médios: Joshua Kimmich, Ale (Bayern Munique), Kevin de Bruyne, Bel (Manchester City) e Thiago Alcantara, Esp (Liverpool).



Avançados: Lionel Messi, Arg (FC Barcelona), Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique) e Cristiano Ronaldo, POR (Juventus).



Melhor golo (Prémio Puskas)



Son Heung-min, Cor (Tottenham).



Melhor jogadora



Lucy Bronze, Ing (Manchester City).



Melhor treinador de uma equipa/seleção feminina



Sarina Wiegman, Hol (Países Baixos).



Melhores adeptos



Marivaldo Francisco da Silva, Bra (Sport Recife).



Fair play



Mattia Agnese, Ita (Ospedaletti).



