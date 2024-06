Roberto De Zerbi a caminho do Marselha

”, pode ler-se na nota divulgada pelo emblema do sul de França.No Marselha, De Zerbi irá suceder a Jean-Louis Gasset, que terminou a carreira na época passada, aos 70 anos.O técnico, de 45 anos, guiou os "seagulls" ao sexto e 11.º lugares nas últimas duas épocas na Liga inglesa, depois de uma temporada ao leme dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.Antes, esteve três anos no seu país natal no comando técnico do Sassuolo, tendo ainda orientado o Palermo.