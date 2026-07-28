Roberto Mancini está de regresso como selecionador da Itália

O antigo selecionador de Itália, Roberto Mancini, vai regressar para uma segunda passagem como selecionador nacional, anunciou esta terça-feira o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò.





"Achei que a pessoa certa para assumir o comando da seleção (...) era Roberto Mancini", disse o presidente da FIGC, que vai apresentar o novo selecionador na quarta-feira.





Mancini vai substituir Gennaro Gattuso, que deixou o cargo em abril após a derrota com a Bósnia e Herzegovina na qualificação para o Mundial, a terceira vez consecutiva que os tetracampeões mundiais não conseguiram qualificar-se para o torneio.





A nomeação de Mancini surge 24 horas depois de Andrea Pirlo ter anunciado que "já não era candidato" para suceder a Gennaro Gattuso. Mancini, de 61 anos, levou a Itália ao título do Campeonato da Europa em 2021.





Comandou a Itália em 58 jogos durante a sua primeira passagem pelo clube, entre 2018 e 2023. A nível de clubes, treinou o Inter de Milão, a Fiorentina e o Manchester City, onde esteve três anos e os levou ao seu primeiro título da Premier League na época 2011-12. Na última temporada foi treinador do Al-Sadd, do Catar. Claudio Ranieri é o novo diretor técnico

Malagò anunciou ainda que Claudio Ranieri vai assumir o cargo de diretor técnico, substituindo Paolo Maldini.





O ex-diretor técnico da FIGC, Paolo Maldini, e o seu consultor, Leonardo, renunciaram aos seus cargos na segunda-feira, depois de a nomeação de Andrea Pirlo, o principal candidato ao cargo de selecionador de Itália, ter sido bloqueada devido às suas ligações a uma empresa de apostas russa.





O antigo treinador do Manchester City, Pep Guardiola, que era a primeira opção da FIGC para orientar a seleção nacional, recusou o cargo este mês.





Ranieri, de 74 anos, que ficou famoso por ter conduzido o Leicester City a um surpreendente título da Premier League inglesa em 2016, vai supervisionar as operações técnicas e o desenvolvimento do futebol de elite nas estruturas da seleção italiana.







"Precisava de alguém com quem pudesse partilhar a decisão sobre o treinador, porque sem essa visão partilhada, o meu raciocínio teria pouco peso", disse Malagò.



"Portanto, hoje temos um novo treinador e um novo diretor técnico para Itália", concluiu.







c/agências