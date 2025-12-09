Roberto Martínez supera Guardiola e é o melhor treinador catalão do ano

O painel de 43 jurados é composto por jornalistas, figuras políticas da Catalunha e patrocinadores.

No ano em que conquistou a Liga das Nações por Portugal e assegurou o apuramento direto ao próximo Campeonato do Mundo, onde vai orientar a seleção no grupo K, Martínez bateu Pep Guardiola (31,71%), treinador do Manchester City, e Pere Romeu (9,76%), que comanda a equipa feminina do Barcelona.O selecionador nacional chegou à equipa das quinas em 2023 e soma seis vitórias em 2025, em dez jogos possíveis.O prémio de melhor treinador é um dos que procura premiar as figuras de maior destaque do futebol catalão e será entregue na 13ª edição da Gala Estrelles del Futbol Català, a 29 de dezembro.Na gala a realizar-se no final deste mês Lamine Yamal e Aitana Bonmatí recebem o prémio de melhores jogadores. Pau Cubarsí foi eleito o melhor jovem jogador da Catalunha em 2025