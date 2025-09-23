Robin van Persie espera "muito espaço" entre equipas que querem ganhar

O Sporting de Braga vem do quarto jogo seguido sem vencer no campeonato (1-1 no reduto do Vitória de Guimarães), no sábado, enquanto os neerlandeses lideram o campeonato dos Países Baixos, com cinco vitórias e um empate, na última jornada, no domingo (3-3 fora com o AZ Alkmaar), mas os diferentes momentos das equipas não fazem com que o técnico assuma o favoritismo.



"Favorito não, as classificações atuais não me dizem nada, é muito cedo ainda. Tivemos um bom início, poderia ser perfeito, não fosse o último jogo. O Braga teve um início menos bom, mas já vi o Braga jogar e gosto da sua filosofia, como defende e como quer atacar. Mudam muito as posições, o sistema é diferente, mas os princípios são semelhantes aos nossos", disse.



Robie van Persie acrescentou esperar duas equipas ao ataque, que procuram ganhar e "defendem muito alto", pelo que "haverá muitos espaços" a explorar.



O treinador, que garantiu a titularidade de Gonçalo Borges, recordou os jogos que fez como jogador contra os minhotos, pelos ingleses do Manchester United, na Liga dos Campeões (2012/13), e pelos turcos do Fenerbahçe, na Liga Europa (2015/16).



"Em Manchester, não sabia muito do Braga na altura, mas fiquei realmente impressionado pelo nível deles. Chegaram a estar a ganhar por 2-0, mas acabámos por ganhar por 3-2. Depois, pelo Fenerbahçe não me recordo muito bem dos jogos, sei que fiz aqui um bom golo (na derrota por 4-1), mas foram jogos muito difíceis", disse.



O treinador dos neerlandeses lembrou ainda que o Sporting de Braga já joga a um alto nível na Europa "há muito tempo".



Feyenoord e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.