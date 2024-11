Robson Bambu e Arrey-Mbi de regresso no Braga

Os dois defesas centrais estiveram de fora nos últimos jogos dos minhotos devido a lesão – Robson Bambu um pouco mais de dois meses e Arrey-Mbi três semanas - e estão agora de volta às opções do treinador.



Em sentido contrário, o médio uruguaio Zalazar ficou de fora dos eleitos devido a lesão e está também em dúvida para a receção ao Sporting, domingo, da 11.ª jornada da I Liga.



Já João Moutinho, que falhou o jogo com o Arouca, domingo, da 10.ª jornada do campeonato (vitória por 2-1), por gestão física, também foi convocado por Carlos Carvalhal, que não pode ainda contar com Niakaté, castigado.



A comitiva bracarense partiu na manhã desta quarta-feira, para a Suécia, e às 17h15 (hora de Lisboa) o treinador dos "arsenalistas" e um jogador fazem antevisão da partida em conferência de imprensa.



Sporting de Braga, 26.º classificado, com três pontos, e Elfsborg, 22.º, também com três, defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Boras Arenas, em Boras (Suécia), jogo que será arbitrado pelo albanês Juxhin Xhaja.



A lista dos 23 convocados:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.



Defesas: Victor Gómez, João Ferreira, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Adrián Marín e Yuri Ribeiro.



Médios: Vitor Carvalho, João Moutinho, André Horta, Gorby, Gharbi, João Marques e Rafik Guitane.



Avançados: Bruma, Ricardo Horta, Roger, El Ouazzani, Gabri Martinez e Roberto Fernández.