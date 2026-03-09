Rodri, do Manchester City, multado em 92 mil euros por criticas à arbitragem

"Nunca falo dos árbitros porque respeito muito o trabalho deles, mas não é só hoje, já vão dois ou três jogos seguidos. Sinceramente, não sei porquê. Temos ganhado muito e as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem de ser neutro. Não é justo porque trabalhamos muito e é muito frustrante”, afirmou o internacional espanhol, após o empate 2-2 com o Tottenham na Liga inglesa, em 01 de fevereiro.



Face ao ocorrido na zona de entrevistas rápidas, a federação inglesa (FA) decidiu sancionar o médio por "ter agido de forma imprópria numa entrevista após o jogo, ao fazer comentários que colocam em causa a imparcialidade e/ou a integridade de um árbitro”, algo que viola as regras da instituição.



Rodri criticou o desempenho do juiz no desafio em que os ‘citizens’ desperdiçaram uma vantagem de dois golos, atacando igualmente o videoárbitro (VAR) por não ter alertado para uma “falta claríssima” que diz anteceder o primeiro golo do Tottenham.



O espanhol disse ainda que atualmente é "impossível" falar com os árbitros durante os encontros.



A FA confirmou que Rodri admitiu a culpa e a comissão reguladora aplicou-lhe esta multa e uma advertência quanto ao seu comportamento futuro.



Rodri contou como atenuantes neste castigo não ser reincidente, nem ter o inglês como língua materna, além de não ter repetido as declarações proferidas imediatamente após o jogo.