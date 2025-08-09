Rodri só regressa em setembro

“O Rodri está a melhorar, mas sofreu uma lesão séria no último jogo, com o Al-Hilal [no Mundial de clubes, em 01 de julho]”, esclareceu hoje o treinador do Manchester City, adiantando esperar ter o médio após a pausa das seleções.



O médio, de 29 anos, é uma peça fundamental na estratégia dos ‘citizens’, mas na última temporada sofreu uma lesão grave em setembro, uma rotura nos ligamentos cruzados, que o fez perder praticamente toda a temporada da formação de Manchester.



Sem Rodri, o Manchester City falhou a conquista do campeonato, depois de quatro títulos consecutivos, e terminou a competição em terceiro, atrás de Liverpool e Arsenal, enquanto na ‘Champions’ perdeu ainda no play-off de acesso aos oitavos de final.



Rodri entra na sétima época com as cores dos ‘citizens’, depois de um ano em que venceu a Bola de Ouro, à frente de Vinicius Júnior e Jude Bellingham.