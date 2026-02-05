Rodrygo desfalca Real Madrid no play-off frente ao Benfica por suspensão

Em comunicado, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) do organismo regulador do futebol europeu justificou a sanção aplicada ao avançado com insultos ou linguagem abusiva na direção do árbitro italiano Davide Massa, que dirigiu a derrota do Real Madrid na visita ao Benfica (4-2), em 28 de janeiro, para a oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Rodrygo, de 25 anos, foi expulso com cartão vermelho direto aos 90+6 minutos, segundos depois de ter visto amarelo, num encontro em que os madrilenos falharam o acesso direto aos ‘oitavos’, ao finalizarem a fase de liga na nona posição, primeira de entrada no play-off da ronda a eliminar.



O Real Madrid perdia por 3-2 aquando da expulsão de Rodrygo, já depois de Raúl Asencio ter visto cartão vermelho, aos 90+2 minutos, e sofreu o quarto golo do Benfica aos 90+8, com o guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin a garantir no último lance do jogo a presença ‘encarnada’ no play-off.



A equipa treinada por José Mourinho terminou a fase de liga no 24.º lugar, derradeiro de continuidade na Liga dos Campeões, e foi sorteada precisamente com o clube espanhol na primeira ronda a eliminar, que será disputada a duas mãos.



O Benfica recebe o Real Madrid, recordista de títulos de campeão europeu (15), em 17 de fevereiro, no Estádio da Luz, em Lisboa, estando o reencontro previsto para dia 25 do mesmo mês, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.



Além das sanções a Rodrygo e Asencio, que só vai falhar o duelo na Luz, os madrilenos receberam um aviso da UEFA, devido a conduta imprópria.



Real Madrid e Benfica foram ainda multados em 40.000 euros pelo atraso no início da partida da semana passada, que valeu uma advertência aos respetivos técnicos Álvaro Arbeloa e José Mourinho.



Rodrygo vai falhar os dois jogos com as ‘águias’, enquanto o médio inglês Jude Bellingham arrisca-se a desfalcar os ‘merengues’, pois recupera de uma lesão muscular na perna esquerda, sofrida no sábado, e tem um mês de paragem estimada.



