Roger grato pela estreia nas seleções nacionais

“Fico muito grato, não apenas por competir pela seleção, mas por estar num país em que consegui realizar o meu sonho e ajudar a minha família. É um motivo de enorme orgulho poder vestir esta camisola”, frisou o avançado, de 19 anos, em conferência de imprensa.



Roger nasceu na Guiné-Bissau, mas tornou-se elegível para atuar por Portugal em abril, após ter concluído o processo de naturalização, sendo um dos três jogadores que foram convocados para a fase final do Europeu de sub-21 sem qualquer partida pelas seleções lusas, à imagem do defesa-central Lourenço Henriques e do médio Mathias De Amorim.



“Não pude vir anteriormente por causa de documentos, mas a minha decisão foi sempre representar Portugal. Acabou por ser [um processo] mais fácil, porque tenho familiares e outras pessoas que me ajudam muito nisso”, sublinhou o dianteiro do Sporting de Braga.



Encantado com as primeiras vivências ao serviço do conjunto nacional, Roger lembrou a importância da estreia sénior pela equipa minhota em 2021, quando tinha 15 anos e oito meses, ostentando, desde então, os recordes de mais novo a jogar e a marcar na I Liga.



“Penso muitas vezes nisso, porque o sonho de qualquer miúdo é estrear-se aos 15 anos. Um dos aspetos mais importantes do meu trajeto foi ter alguém [Carlos Carvalhal, então treinador do Sporting de Braga] que confiasse em mim e eu agradeço-lhe muito”, referiu.



Depois de ter acumulado cinco golos e quatro assistências em 48 jogos pelo Sporting de Braga em 2024/25, o extremo atuou de início nos três duelos da seleção de Rui Jorge na fase de grupos do Europeu de sub-21 e fez os passes decisivos para o ‘bis’ do colega de setor Geovany Quenda na vitória sobre a Polónia (5-0), da segunda jornada da ‘poule’ C.



“Faço um balanço muito bom. Conseguimos sete pontos, que se deveram à nossa força, união e trabalho e que nos dão motivação para os ‘quartos’. Corro o que for preciso para dar o melhor pelo país”, disse Roger, despreocupado com o alegado interesse de outros clubes na sua contratação, numa fase em que está vinculado aos ‘arsenalistas’ até 2028.



Portugal, vencedor do Grupo C, mede forças com os Países Baixos, segundos colocados da ‘poule’ D e campeões em 2006 e 2007, no sábado, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio pod Dubnom, em Zilina, em duelo dos quartos de final do Europeu de sub-21.



“Todas as seleções que chegaram até aqui são difíceis e vamos encarar este jogo como abordámos os últimos três”, salientou, já depois de um treino matinal em Trencin, onde a equipa lusa está instalada desde a chegada à Eslováquia e realizou toda a primeira fase.



A 25.ª edição do Europeu de sub-21 termina em 28 de junho, com o encontro decisivo no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal já foi finalista vencido em 1994, 2015 e 2021 e está à procura de um inédito título na 10.ª participação, e terceira seguida.



“Temos um coletivo muito bom, humilde e trabalhador. É claro que todos têm o sonho de chegar ao último dia da competição, mas eu gosto de pensar passo a passo”, direcionou.