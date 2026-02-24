Roger marca mas Al Ittihad, de Conceição, empata com Al Hazem

Apesar do domínio durante grande parte da partida, os comandados de Conceição só conseguiram chegar à vantagem no marcador aos 80 minutos, com um golo do internacional sub-21 luso Roger (ex-Sporting de Braga).



Mas a formação da casa, com Fábio Martins no 'onze' titular (saiu aos 70 minutos), ainda conseguiu chegar à igualdade, aos 84, por intermédio do médio Abdulaziz Al Dhuwayhi, forçando a divisão de pontos.



Com o empate, o Al Ittihad mantém o sexto lugar, com 39 pontos, sem conseguir aproveitar o empate de horas antes do Al Taawon frente ao ex-líder Al Hilal, também a uma bola (1-1).



O internacional português Rúben Neves marcou de penálti, aos 41 minutos, mas Roger Martínez, igualmente da marca dos onze metros, aos 45+4, fixou o resultado final.



Assim, o Al Hilal está agora no segundo posto, com 55 pontos, os mesmos do que o Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, que só joga na quarta-feira, contra o Al Najma, e pode saltar para o primeiro posto, provisoriamente ocupado pelo Al Ahli, que tem 56 pontos após a vitória sobre o Damac.