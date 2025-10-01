Roger Schimdt assume funções de consultor da Liga japonesa

“Este projeto visa divulgar filosofias e métodos de treino de futebol de nível mundial através de Roger Schmidt, que tem uma vasta experiência como treinador em clubes europeus de topo, proporcionando treino no local para jogadores da academia, seminários para treinadores e diretores desportivos, e partilhando a sua experiência e conhecimento com a J.League e os clubes da J.League”, refere a Liga japonesa em comunicado.



Roger Schmidt chegou ao Benfica em 2022/23 e acabou por deixar o comando técnico dos ‘encarnados’ em agosto de 2024, quando estava na fase inicial da terceira temporada no clube, tendo conquistado um campeonato e uma Supertaça durante a sua passagem pelo futebol luso.



Desde que deixou o Benfica, Schimdt chegou a ser apontado a diversos clubes, mas não regressou à atividade, assumindo agora novas funções.



“Sinto-me verdadeiramente honrado por ter sido nomeado Consultor Global de Futebol da J.League. Quando me encontrei com o presidente Nonomura em Düsseldorf, em julho deste ano, percebi que compartilhava fortemente a visão e a estratégia de crescimento da J.League, o que me levou a decidir participar neste ambicioso projeto”, afirmou Roger Schimdt.