Roger Schmidt elogia João Neves em entrevista ao L`Équipe: Jogador "de classe mundial"

Schmidt, que orientou o jovem médio no Benfica, não poupou elogios ao internacional português, sublinhando não apenas a sua qualidade técnica, mas também a maturidade competitiva pouco comum para a idade. “Independentemente da posição onde jogava, deixava sempre a sua marca”, afirmou o técnico, evidenciando a versatilidade do jogador.



Um dos aspetos mais curiosos revelados na entrevista prende-se com a origem da técnica refinada de João Neves. Segundo Schmidt, o próprio jogador atribui parte dessa capacidade ao facto de ter jogado frequentemente na praia, na areia, durante a infância, um detalhe que, na visão do treinador, contribuiu para o seu excecional controlo de bola e agilidade.



O técnico alemão foi ainda mais longe nas suas declarações, classificando João Neves como um jogador “de classe mundial”, apesar da sua juventude, e antecipando uma margem de progressão significativa. Estas palavras reforçam a crescente reputação do médio, que tem vindo a afirmar-se ao mais alto nível do futebol europeu.



A entrevista surge numa altura em que João Neves continua a consolidar o seu estatuto internacional, depois de se ter destacado ao serviço do Benfica sob a orientação de Schmidt, um período que se revelou determinante para a sua projeção no panorama futebolístico europeu.



Com declarações que não deixam margem para dúvidas, Roger Schmidt confirma aquilo que muitos já suspeitavam: João Neves não é apenas uma promessa, mas uma realidade do futebol mundial.