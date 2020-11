Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo

“Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni!”, indicou o clube do Rio de Janeiro na rede social Twitter.



Na segunda-feira à noite, tinha sido o Fortaleza a anunciar a saída de Rogério Ceni, com a imprensa a avançar que o antigo guarda-redes estava a negociar a ida para o Flamengo, que tinha despedido o espanhol Domènec Torrent.



"Dome", como era conhecido, chegou ao clube com a difícil missão de substituir Jorge Jesus, que pelo Flamengo conquistou quase tudo, sobressaindo o campeonato e a Taça Libertadores, além das supertaças sul-americana e brasileira.



O espanhol foi quase sempre alvo de contestação dos adeptos, numa época em que a equipa segue em terceiro lugar, a um ponto do líder Internacional, com menos um jogo.



Na quarta posição segue o São Paulo, clube que idolatrou Rogério Ceni, durante 23 épocas na equipa principal, e que tem menos dois pontos do que o Flamengo no "Brasileirão", mas com menos três jogos realizados.