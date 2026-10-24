Roma acelera para o empate em Nápoles





(Com Lusa)

Frank Anguissa inaugurou o marcador, aos 28 minutos, colocando o Nápoles em vantagem ao intervalo. Scott McTominay ampliou para 2-0, logo aos 48 minutos, mas a Roma reagiu na reta final: Matías Soulé reduziu, aos 69, e Leonardo Balerdi empatou, aos 74.McTominay voltou a repor a vantagem dos anfitriões, aos 83, mas Balerdi 'bisou', aos 89, garantindo um ponto para a equipa do português Rodrigo Mora, que atuou como suplente utilizado, substituindo o avançado Donyell Malen, aos 85.Com este empate, a Roma mantém-se invicta no campeonato e no terceiro posto da tabela, agora com 18 pontos, enquanto o Nápoles, próximo adversário europeu do FC Porto, é 10.º, com 11, os mesmos da Juventus, em nono.Nos restantes jogos de hoje, o Bolonha regressou às vitórias na visita ao Cagliari, que derrotou por 2-0, na Sardenha. Com o defesa português Zé Pedro no leque de titulares dos anfitriões, após uma primeira etapa com escassas oportunidades, a equipa visitante assegurou o triunfo com golos de Casale, aos 57 minutos, e Bernardeschi, aos 80, de grande penalidade.Com esta vitória, o Bolonha subiu ao 13.º lugar e soma agora oito pontos, enquanto o Cagliari caiu para o oitavo posto, com os mesmos 13.O Como recebeu e venceu o Sassuolo, também por 2-0, com um ‘bis’ de Anastasios Douvikas, que marcou aos 49 e 60 minutos. Após uma primeira parte equilibrada, a equipa orientada por Cesc Fàbregas resolveu o jogo no segundo tempo, subindo ao quarto lugar da tabela, agora com 17 pontos, menos um do que a Roma, enquanto o Sassuolo ocupa a 14.ª posição, com oito pontos, os mesmos do Bolonha.Ainda hoje, Lazio e Parma, segundo e 19.º, respetivamente, medem forças na oitava ronda da principal liga italiana, que termina no domingo.