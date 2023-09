Roma continua a perder pontos

O Torino foi sempre a equipa mais agressiva, mais incisiva e que melhores situações de perigo criou junto à baliza romana, perante uma Roma com enormes dificuldades em sair a jogar e a usar e abusar do futebol direto, de pontapé para a frente.



A equipa romana chegou ao golo um tanto contra a corrente do jogo, aos 68 minutos, num lance em que a ação de Romelu Lukaku foi fundamental, ao receber a bola de costas, no que é exímio, também pela sua envergadura, a rodar e a rematar à meia-volta para o fundo das redes.



De repente, a Roma, que estava aflita para segurar o 0-0, viu-se no comando, mas, como em tantas vezes anteriores, não teve capacidade para conservar a vantagem e sofreu o empate a cinco minutos do fim, pelo avançado colombiano Duván Zapata, na sequência de um livre em que a defesa, o seu ‘calcanhar de Aquiles’, ‘ficou mal na fotografia’, incluindo o guarda-redes Rui Patrício, único português em campo.



Com este empate, a Roma continua num modesto 13.º lugar, com cinco pontos, média de um por jogo, já a 10 do líder Inter Milão, enquanto o Torino é o nono classificado, com oito pontos.