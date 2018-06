Roma contrata internacional argentino Pastore ao Paris Saint-Germain

Lusa Comentários 26 Jun, 2018, 15:25 | Futebol Internacional

O internacional argentino deixa o PSG ao fim de sete temporadas, nas quais ganhou um total de 19 troféus, com a Roma a anunciar ter contratado o médio ofensivo de 29 anos no mesmo dia em que o belga Radja Nainggolan saiu do emblema da capital para o Inter de Milão.



“Estou muito feliz por chegar à Roma, é bonito regressar a Itália e logo numa grande equipa”, declarou o argentino, mencionando o tempo em que representou o Palermo, de 2009 a 2011.



Esta é a oitava contratação da Roma, agora sob a direção desportiva de Monchi, para a nova temporada, depois do espanhol Iván Marcano, ao FC Porto, dos italianos Bryan Cristante, ex-Benfica, Antonio Mirante, Nicoló Zaniolo e Davide Santon, o holandês Justin Kluivert e o croata Ante Coric.