Roma de Mourinho elimina Cremonese e tem Lazio à espera nos `quartos` da Taça

Apesar de atuar no segundo escalão, a Cremonese deu forte réplica à formação romana e chegou ao intervalo em vantagem no marcador, através de um golo do avançado Frank Tsadjout, aos 37 minutos.



Na segunda parte, a Roma conseguiu dar a volta ao marcador, mas já no derradeiro quarto de hora, com um golo do avançado belga Romelu Lukaku, aos 77 minutos, e outro do internacional argentino Paulo Dybala, que entrara após o intervalo a render Andrea Belotti, na execução de um penálti, aos 85.



Os dois portugueses da Roma, o guarda-redes Rui Patrício e o médio Renato Sanches, não chegaram a sair do banco.



A equipa de José Mourinho ganhou desta forma direito a lutar por um lugar nas meias-finais da prova frente ao rival da capital, a Lazio, no estádio Olímpico, na próxima quarta-feira.



No outro jogo de hoje dos oitavos de final, a Atalanta recebeu e venceu o Sassuolo, por 3-1, graças a um ‘bis’ do médio belga Charles De Ketelaere, aos 24 e 63 minutos, e a um golo do médio russo Aleksey Miranchuk, aos 71. O médio romeno Daniel Boloca marcou para os forasteiros, já aos 90+5.



A equipa de Bérgamo garantiu, assim, uma vaga nos quartos de final, nos quais vai receber o AC Milan, na próxima quarta-feira.



Nos outros dois jogos dos ‘quartos’, o Bolonha recebe a Fiorentina na terça-feira, enquanto o Frosinone, que jogará fora de casa, aguarda pelo desfecho da partida de quinta-feira entre a Juventus e a Salernitana, em Turim, para conhecer o seu adversário.