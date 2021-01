Roma de Paulo Fonseca vence com golo de Dzeko e mantém terceiro lugar na Serie A

O golo foi o suficiente para os romanos, adversários do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, garantirem a vitória, num jogo que dominaram, mas em que sentiram muitas dificuldades no momento da finalização.



O resultado deixa a equipa na terceira posição, à frente do Nápoles, que hoje goleou fora na visita ao Cagliari (4-1), depois de mais cedo também o Inter Milão ter goleado em casa o Crotone (6-2), e, já à tarde, a Atalanta 'atropelar' o Sassuolo (5-1).



Já a Sampdoria, que teve Adrien Silva no banco, é 11.ª classificada.



No Nápoles, o lateral Mário Rui foi titular e saiu apenas aos 87 minutos, para dar o lugar a Ghoulam, quando os napolitanos já venciam por 4-1, com golos de Piotr Zielinski (25 e 62), Lozano (74) e Insigne (86).



João Pedro marcou para o Cagliari (60), mas a tarefa da equipa da casa ficou mais difícil quando Lykogiannis recebeu ordem de expulsão aos 65 minutos, depois de ver o segundo cartão amarelo no jogo.



Em campo nesta 15.ª ronda estiveram também Bruno Alves, no Parma, e Miguel Veloso, no Verona, e com sorte diferente.



Bruno Alves viu a sua equipa ser surpreendida em casa pelo Torino, com uma derrota por 3-0 frente a um adversário que está na mesma zona da tabela, com ambos imediatamente acima da linha de descida de divisão.



Já o Verona (oitavo) e Miguel Veloso foram vencer a casa do Spezia (18.º), com um golo solitário de Zaccagni, aos 75, já depois de a equipa da casa estar reduzida a 10, devido à expulsão de Chabot, aos 69 minutos.



Em outros jogos, a Atalanta (sexta) goleou o Sassuolo (quinto), por 5-1, e reduziu a diferença entre ambos para apenas um ponto, enquanto a Fiorentina (14.ª) voltou a demonstrar um ‘deserto’ de ideias e um futebol empobrecido para os pergaminhos do clube, empatando sem golos diante do Bolonha (12.º). A Lazio (nona) deixou-se empatar a 1-1 na visita ao Génova (19.º).



Num dia em que se cumprem todos os jogos da Serie A, ainda hoje o AC Milan tenta voltar à liderança, quando visitar o Benevento, e a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, recebe, no fecho da ronda, a Udinese.



A 'Juve' é a adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.